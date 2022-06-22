حصيلة جديدة لضحايا زلزال أفغانستان: 1000 قتيل و أكثر من 1500 مصابا حتى الآن

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان المدمر الذي بلغت شدته 5.9 درجة إلى ألف قتيل، وأكثر من 1500 جريح، وفقا لـ نبأ عاجل بثته قناة العربية.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وبحسب قناة سي إن إن الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

زلزال قوي يضرب أفغانستان

وأكدت القناة السعودية، أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.