درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-6-2022 على مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات ومدن الجمهورية، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خاصة على مدن جنوب البلاد، في ثالث ايام فصل الصيف، الذي بدء الثلاثاء الماضي.

كما أشارت «الأرصاد»، في بيان صادر عنها، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على محافظات ومدن جنوب البلاد، بسبب تأثر جنوب البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة آتية من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح شمالية غربية حارة.

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 يوينو 2022، على محافظات الجمهورية، من المتوقع أن تسجل 34 درجة على القاهرة الكبرى، ونفس الدرجة على محافظات الوجه البحري، ومن المتوقع أيضًا أن تبلغ 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية حيث يسود طقس مائل للحرارة، في حين تسجل 31 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، و37 درجة على مدن جنوب سيناء ومناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تسجل في درجة الحرارة 36 درجة على محافظات شمال الصعيد، وتسجل 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد، وأشارت «الأرصاد» إلى أنه مع بداية ساعات المساء، ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بنحو 10 درجات، إذ يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 يونيو، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة 34-23

الإسكندرية 30-22

وادي النطرون 33-22

طنطا 34-22

شبين الكوم 34-22

دمنهور 31-22

بلطيم 31-22

مطروح 29-21

السلوم 29-20

سيوة 37-20

بورسعيد 31-22

دمياط 30-22

الزقازيق 34-22

المنصورة 33-23

الإسماعيلية 34-22

السويس 34-22

العريش 31-22

رفح 30-20

رأس سدر 36-22

نخل 34-15

نويبع 36-24

طابا 36-24

كاترين 30-15

الطور 31-24

شرم الشيخ 37-25

الغردقة 36-26

مرسى علم 36-26

الفيوم 35-23

بني سويف 35-23

المنيا 36-23

أسيوط 36-23

سوهاج 37-23

قنا 38-26

الأقصر 39-26

أسوان 39-26

إدفو 38-26

أبو سمبل 38-26

الوادي الجديد 39-25

شلاتين 34-25

أبو رماد 34-25

حلايب 31-24

رأس حدربة 30-24