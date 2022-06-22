افتتاح ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفناق بجامعة الإسكندرية

افتتحت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف العام، لطلاب الفرقة الرابعة للبرنامج العام والخاص الذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بحضور 26 مؤسسة سياحية وفندقية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

فرصة للتواصل بين طلاب الكلية والشركات

وقالت الدكتورة عبير عطية، عميد الكلية، إن الملتقى يعد فرصة للتواصل الحقيقي بين طلاب الكلية والعديد من الشركات والمؤسسات السياحية والفندقية العاملة في مجال السياحة، ويعرف الطلاب بمتطلبات هذه الشركات واحتياجات سوق العمل.

الكلية تحرص على تطوير برامجها لمواكبة التطور

وأضافت عميدة سياحة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن الكلية تحرص على تطوير برامجها لمواكبة التطور في المجال السياحي، والعمل على تقليل الفجوة بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل الواجب توافرها في خريج الكلية، بالإضافة إلى ثقل مهارات الطلاب المهنية والعملية.

تخريج أول دفعة من البرنامج الخاص

وأشارت الدكتورة سمر القصراوي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية والمدير التنفيذى للبرامج الخاصة بالكلية ومنظمة الملتقى، أن هذا العام يشهد تخريج أول دفعة من البرنامج الخاص إدارة السياحة والضيافة والتراث، كما أضافت أن المؤسسات والشركات المشاركة سوف تقوم بعمل مقابلات شخصية مع طلاب وخريجيين الكلية خلال الملتقى لتوظيفهم فى فرص العمل المناسبة لهم بالمؤسسات لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل السياحي.

جدير بالذكر أن كلية السياحة والفنادق تتميز بنخبة من كوادر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ ممن لديهم الخبرة العلمية والعملية في مجالات السياحة والضيافة والإرشاد السياحي.