«الإسكان» تطرح محال للبيع في توشكى الجديدة.. بمساحات «من 20 إلى 28 مترا»

محال للبيع بتوشكى الجديدة، تعد من أكثر عمليات البحث، التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها صباح اليوم، عن طرح محال للبيع بمدينة توشكى الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل طرح وزارة الإسكان محال للبيع بمدينة توشكى الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة توشكى الجديدة.

الإسكان تطرح محال للبيع بتوشكى الجديدة

- يشمل طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 8 محال تجارية.

- تتراوح مساحات المحال المطروحة للبيع بمدينة توشكى الجديدة ما بين «20م2 : 28م2».

- تقع المحال المطروحة للبيع بمدينة توشكى الجديدة، بالمول التجاري بحي النواة «أ» داخل المدينة.

- سيتم بيع المحال المطروحة للبيع بمدينة توشكى الجديدة بالمزاد العلني.

- وفقا لجهاز مدينة توشكى الجديدة، تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

- على من يرغب من المواطنين في التقدم لحجز هذه المحال، أن يشتري كراسة الشروط من جهاز المدينة، للمشاركة في جلسة المزاد.

- من المقرر عقد جلسة المزاد الخاصة بالمحال المطروحة للبيع بمدينة توشكس الجديدة، يوم الأحد الموافق 7/8/2022.

مدينة توشكى الجديدة

وجدير بالذكر أن مدينة توشكى الجديدة، تقع جنوب شرق طريق «أسوان - أبو سمبل» على بعد كيلومتر واحد منه، على بعد 55 كيلومترًا تقريبًا من الساحل الغربي لبحيرة السد العالي، وعلى بعد 90 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبو سمبل، ومزرعة الوليد بن طلال.

وتصل مساحة مدينة توشكي الجديدة، إلى 3 آلاف فدان تقريبا؛ وهي مدينة تتكامل مع القرى المحيطة بها لتوفير جميع الخدمات الأساسية والترفيهية وبعض الأنشطة الصناعية الخفيفة، كما تضم المدينة عدد كبير من المشروعات في كل القطاعات المختلفة.