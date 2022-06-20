نظام سداد أراضي «الإسكان والتعمير» بالمدن الجديدة.. مقدم 25 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في بنك الإسكان والتعمير، طرح 1760 قطعة أرض، بمحور الإسكان المتوسط، كمرحلة أولى، داخل عدد من المدن الجديدة، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد أراضي «الإسكان والتعمير» بالمدن الجديدة، وفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

نظام سداد أراضي «الإسكان والتعمير» بالمدن الجديدة

1- سداد مقدم جدية الحجز وقيمته 25 ألف جنيه.

2- سداد قيمة المصروفات الإدارية، وقيمتها 500 جنيه.

3- عند التقدم للحجز، يتم سداد المقدم والمصروفات الإدارية، بإحدى الطريقتين:

- سويفت (سویفت کود IIDIKIGAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع المهندسين ACI.

- عن طريق كل البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع المهندسين تحویل داخلي الحساب بنك التعمير والاسكان.

- تتمثل البيانات الأساسية المطلوبة للحجز فى: (اسم المتقدم للحول رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي سارية).

- سداد 20% من قيمة قطعة الأرض، بالإضافة إلى ( 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض، خلال الفترة من 28 أغسطس المقبل وحتى 27 سبتمبر.

- سداد باقي ثمن الأرض (الـ 75%) من أجمالي قطعة الأرض، على 3 أقساط سنوية متساوية، بدون فوائد.

- يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام.

- يحرر شيكات بنكية بقيمة الاقساط باسم جهاز المدينة.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة وقسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير، بالإضافة إلى 3% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط.

وجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، قد أعلنت عن المدن الجديدة، المطروح بها قطع الأراضي، وذلك داخل مدن: «الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة».