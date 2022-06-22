موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية

يخوض قطاع كبير من الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2022، للمواد المضافة للمجموع، يوم الأحد المقبل الموافق 26 يونيو الجاري، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، إذ حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، سيكون يوم 21 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن امتحانات المواد الأساسية أو المضافة للمجموع، ستبدأ يوم الأحد المقبل، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وسط تشديدات أمنية من قبل أفراد الأمن الإداري ورجال الشرطة، لتأمين اللجان الامتحانية، وتفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، لمنع دخول التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية، لمواجهة الغش الإلكتروني.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد عيد الأضحى

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، سيكون بعد عيد الأضحى، لافتا إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، موضحا أن الوزارة تواصل العمل على تطبيق نظام الامتحانات الجديد، لكافة المراحل التعلمية، لاعتمادها على الفهم ومخرجات التعلم، وليس الحفظ.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة «علمي وأدبي»، وهو كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة الأدبية

1- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

2- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

3- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

4- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

5- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

7- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية

1- يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

2- يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

3- يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم، شعبة رياضة.

4- يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، شعبة رياضة.

5- يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

6- يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء شعبة علمي علوم ورياضة.

7- يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة، شعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» شعبة علمي رياضة.

8- يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضة.

9- يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية وشعبة علمي رياضة.