ليس الأول هذا العام.. زلزال أفغانستان الثاني خلال 2022

وقع، صباح اليوم، زلزال قوي شرق أفغانستان ما تسبب فيما يقرب من 1000 قتيل حتى الآن، وفقًا لما أعلنه نظام «طالبان» الحاكم في أفغانستان.

تصريحات رسمية

وقال نائب وزير إدارة الكوارث بحكومة طالبان مولوي شرف الدين مسلم، في مؤتمر صحفي بـ«كابول»، إن ما لا يقل عن 920 شخصًا قتلوا فضلا عن إصابة نحو 600 آخرين، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع حيث من المرجح أن كثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

الزلزال ليس الأول

جدير بالذكر أنه ليس الزلزال الأول القوي الذي يضرب أفغانستان هذا العام، حيث ضرب زلزال ولاية بادغيس في أفغانستان في 17 يناير هذا العام بقوة 5.3، ما تسبب في العديد من الأضرار والإصابات.

وقُتل في هذا الزلزال 28 شخصًا وجُرح 40، كما دمر مئات المنازل في شمال غرب البلاد.

ووفقًا لوسائل الإعلام، تسبب الزلزال في تدمير 700 منزل قتل فيهم الـ28 شخصًا وكان بينهم 9 نساء وأطفال بسبب انهيار المنازل.

في اليوم الأول من الزلزال تم الإبلاغ عن 12 قتيل، وارتفع بعد عدة ساعات إلى 26، وفي اليوم التالي وصل إلى 27 شخصًا، ثم زادوا شخصًا في يوم 19 يناير.