انطلاق الملتقى التوظيفي الأول لـ«قادرون باختلاف».. رواتب تبدأ من 2400 جنيه

انطلق أول ملتقى توظيف سنوي، اليوم السبت، والذي يساهم في القضاء على بطالة «قادرون بإختلاف»، فهو يحرص على توفير 400 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة، من الخريجين الباحثين عن فرصة عمل.

ويشارك في الملتقى نحو 30 شركة كبرى العاملة في السوق المصرية، لتوفر فرص عمل بمرتبات تبدأ من 2400 بجانب امتيازات مختلفة بحسب الشركة ونوع العمل والإعاقة، ونظّم الملتقى بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة «حلم»، وبدعم من جوجل.

القضاء على بطالة ذوي الهمم

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الملتقى يسعى للقضاء علي بطالة الأشخاص أصحاب الهمم والعزيمة من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادي، موضحًا أن ذلك يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة لدمج الأشخاص من هذه الفئة في جميع جوانب الحياة.

وأضاف «سعفان»، أن مؤسسة «حلم» تنفذ تدريب متنوع لذوى القدرات من الفئة الممتازة من خريجى الجامعات من خلال منحة «SEED» وتوفر فرص عمل مباشرة لكل خريجى هذه المنحة، ما يتيح استهداف تدريب هذه الفئة في بعض المحافظات التى نجد فيها بعض الصعوبات وتوظيفهم وتدريبهم وتشجيعهم.

1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة «حلم»، خلال المؤتمر الخاص بالملتقى، أنّ من المقرر أن يستقبل الملتقى أكثر من 1000 باحث عن عمل من ذوي الإعاقة، حيث يتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقى تهدف لرفع كفاءة الشركات في التعامل مع الـ «القادرون باختلاف»، وكيفية دمجهم والاستفادة من قدراتهم بالطريقة المثلى.

وأضاف المدير التنفيذي لـ«حلم»، خلال فعاليات المؤتمر، أن هناك تعاون وفير مع وزارة القوي العاملة والتضامن فى مبادرة «مصر بكم أجمل» وتقديم أطر للتعاون حسب رغبتنا، ويشارك فى الملتقى مجموعة متنوعة من مقدمى الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك توفير أدوات المساعدة والرياضة والفنون والمسرح.