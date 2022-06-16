سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يفاجيء المشترين.. ارتفع صباحا وانخفض مساء

حققت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا على عكس ما هو متوقع، وعقب الارتفاع الملحوظ لأسعار الذهب صباحًا عادت وانخفضت مساءً، وهو ما أثار استغراب الكثير من المواطنين، إلا أن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن أسعار الذهب ستنخفض خلال تعاملات الساعات القليلة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل، إذ انخفضت الأسعار عقب مرور ساعات قليلة من ارتفاع السعر.

انخفاض الأسعار

وبعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل سعره 1002 جنيهين، إلا أنه انخفض خلال تعاملات اليوم مساء ليسجل 999 جنيهًا للجرام، وهو ما فاجأ الكثير بسبب انخفاض السعر، كما سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 1145 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 856 جنيهًا للجرام.

تذبذب في الأسعار بسبب القرارات الخاصة البنك الفيدرالي

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العرفي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الصباح اليوم، ما هو إلا تذبذب في الأسعار بسبب القرارات الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الانخفاضات

وأضاف «العرفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الانخفاضات في أسعار الذهب نتيجة اتجاه الكثير من المستثمرين لبيع الذهب، ووضع أمواله في مجال الاستثمار في الدولار والودائع البنكية خاصة عقب ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، والتي ارتفعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بـ75 نقطة أساس.

وأوضح أن الدولار بالنسبة للمستثمرين الآن هو أفضل اتجاه للاستثمار، بعد أن ارتفعت الفائدة عليه لتصل إلى 3.5% في البنوك الأمريكية، إذ إن المستثمر يبحث عن أعلى ربح وعائد له.