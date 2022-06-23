«الصحة» تكشف عن عادات يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات لتقوية المناعة

تقدم وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة الى طلاب الثانوية العامة، لتقوية مناعتهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أن هناك بعض العادات الصحية التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وهي الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم بأنواعها والبقول.

تناول الفاكهة بين الوجبات لأنها غنية بالفيتامينات

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أنه لا بد من تناول الفاكهة بين الوجبات؛ لأنها غنية بالفيتامينات، مشددة على أهمية طبق السلطة بين كل وجبة، فضلا عن الاهتمام بشرب من 8 لـ10 أكواب من المياه بشكل يومي، وأخذ قسط من النوم يصل الى 8 ساعات يوميا.

المشروبات التى تقوي الجهاز المناعي للجسم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المشروبات التى تعمل على الوقاية من فيروس كورونا، موضحة: «على سبيل المثال كوبا من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين (ج)»، مشيرة إلى أهمية مصدر اللبن كبروتين وأيضا الزنك.

وأكدت الوزارة، أن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، ناصحة المواطنين بتناول كميات كبيرة من المياه.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة، مشددة على أنها مهمة لتحسين الحالة الصحية والنفسية لكبار السن وغيرهم، لافتة إلى إمكانية اختيار المشي من 20 إلى 30 دقيقة يوميا كرياضة خفيفة.

في سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات الفيروس غير مسبوق، وعلى أولياء الأمور الحرص على تطعيمهم أولادهم بلقاحات كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، وتحصنيهم من خطر الإصابة به.