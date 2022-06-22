توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا على القاهرة ونشاط للرياح

أعلنت مساء اليوم، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، في الفترة من غدًا الخميس الموافق 23 يونيو، إلى السبت 25 من نفس الشهر.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة

ووفق البيان الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، فإن البلاد تشهد بداية من غدًا الخميس 23 وحتى الثلاثاء 28 يونيو، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه خلال الفترة المذكورة ستنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأنه بداية من الجمعة المقبلة سيحدث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا.

وأشارت «الأرصاد» إلى أن كافة الأنحاء ستشهد نشاطًا للرياح في بعض الأحيان على عدد من المناطق التي ذكرها خبراء الأرصاد في البيان الصادر مساءً.

درجات الحرارة الخميس 23 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة الجمعة 24 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 25 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

-شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.