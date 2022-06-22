«الأرصاد» تحذر من طقس الخميس والجمعة.. ذروة الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ بالأمس، وهو معروف بالاستقرار في الأحوال الجوية خاصة في الظواهر الجوية، لكنه يتميز بارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهال كمال وياسمين سيف في برنامج «صباح الورد» على قناة «Ten»: «درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، وغدًا الخميس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتراوح بين درجتين و3 درجات، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى، يومي الجمعة والسبت 36 درجة مئوية، كما سترتفع نسبة الرطوبة بسبب تأثرنا بكتل هوائية من البحر المتوسط، يحدث معها ارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما سيمنحنا إحساسًا بارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس».

أجواء شديدة الحرارة نهارًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء في الأيام المقبلة وتحديدًا يومي الخميس والجمعة، ستكون شديدة الحرارة نهارًا كونهما يشهدان ذروة الموجة الحارة، على أن تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية في الليل، وبداية من يوم الأحد ستعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.

وأشارت «غانم»، إلى أن أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط ستشهد درجة حرارة أقل من المناطق المطلة على البحر الأحمر، وسيكون متوسط درجات الحرارة هناك ما بين 29 درجة و30 درجة مئوية، لكن هناك أيضًا ارتفاع في نسبة الرطوبة ما سيجعل نسب الحرارة المحسوسة أعلى من نسبة الحرارة المعلنة.