739 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم فارس منذ طرحه بدور العرض

حدث هبوط شديد في إيرادات فيلم «فارس» لـ أحمد زاهر، حيث حقق على مدار الـ 5 أسابيع الماضية ما يقرب من 16 ألف جنيه فقط، واحتل المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

وحقق فيلم فارس منذ طرحه بدور السينما، 739 ألف جنيه، ولم يستطع تخطي تلك المرحلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، حول «فارس»، الذي يجسد دوره أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يمثل جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

معلومات عن فيلم فارس

ويُعد فيلم «فارس»، أول عمل فني يجمع بين أحمد زاهر، وابنته «ملك»، التي تجسد شخصية فتاة اسمها «سماح» شقيقة فارس «أحمد زاهر»، وتعمل خادمة وتتعرض لمضايقات، ويحاول شقيقها أن يأخذ حقها، والعمل من بطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أغنية أنا تمام

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي، أغنية أنا تمام من فيلم «فارس» لمطرب الراب شاهين على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين.