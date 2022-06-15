فيلم فارس يحقق 722 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «فارس» ما يقرب 722 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم فارس

وتدور قصة فيلم فارس الأساسية حول شخصية «فارس»، الذي يجسده أحمد زاهر، و«وعد» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، ورجل الأعمال رشيد السويفي، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشكلات نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، ويحمل الفيلم قصصا إنسانية تدور في سياق الأكشن والإثارة والغموض.

ويُعد فيلم «فارس»، أول عمل فني يجمع بين أحمد زاهر، وابنته «ملك»، والتي تجسد شخصية فتاة اسمها «سماح» شقيقة فارس «أحمد زاهر»، والتي تعمل خادمة وتتعرض لمضايقات، ويحاول شقيقها أن يأخذ حقها.

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس من إنتاج شركة الجذور للإنتاج السينمائي، وبطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمي وأحمد صفوت واللبنانية باميلا كيك.

أحمد زاهر يقرر القيام بجولة في السينمات

وقرر الفنان أحمد زاهر أن يقوم بجولة في السينمات، ويعلن عن خطته لمشاهدة الفيلم عبر حسابه على الإنستجرام، في أكثر من 6 سينمات، ومن المقرر عرض الفيلم في المحافظات، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي وبه بعض مشاهد الأكشن، التي صممت على يد خبراء عالميين في تصميم المعارك.

أغنية أنا تمام لـ فيلم فارس

وطرحت شركة الجذور للإنتاج السينمائي أغنية «أنا تمام» من فيلم «فارس» لمطرب الراب شاهين على جميع المنصات والمتاجر الإلكترونية، وهي من غناء وكلمات وألحان شاهين.