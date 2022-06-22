هل يتسبب التكييف في تقليل سرعة السيارة؟.. خبير يجيب

قال معتز عاطف خبير السيارات، إن هناك شروطًا وضوابط لتركيب التكييف بالسيارات التي ليس بها مكيف، منها أن يكون الموتور حالته جيدة ويستطيع أن يتحمل تركيب واحدًا، وأن تكون دورة تبريده مظبوطة حتى لا تتعرض السيارة للسخونة، مشيرًا إلى أن الموتور الضعيف والذي يستهلك زيت بصورة كبيرة، لابد من تصليحه أولًا، حتى لا يمثل التكييف حملًا كبيرًا على السيارة.

حقيقة بعض المعتقدات عن تكييف السيارات

وأشار «عاطف» في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، إلى العديد من المخاوف التي يعتقدها البعض فيما يتعلق بتشغيل التكييف بالسيارة، منها أن تشغيله يستهلك بنزين أو أنه يؤثر على الموتور أو يقلل سرعة السيارة، لافتًا إلى صحة هذه المخاوف بمقدار بسيط، فقد يتسبب تشغيل تكييف السيارة في تقليل سرعتها بنسبة قليلة، موضحًا أن هذه النسبة لا تساوي أبدًا مخاطر المكوث بسيارة بدون تكييف في درجة حرارة 40، والتي ستؤثر بالسلب على طاقة الأفراد داخل السيارة.

وأوضح خبير السيارات أن سرعة السيارة تفرق في درجة حرارة التكييف، إذ إن السير سريعًا يعمل على زيادة الشعورة ببرودة التكييف، لافتًا إلى أن وقوف السيارة أثناء تشغيل التكييف على المدي البعيد يضر بالجهاز نفسه، مشيرًا إلى أنه في حالة الوقوف المتكرر، يفضل الوقوف بالظل وإيقافه حفاظًا عليه.

«عاطف»: لابد من تهوية السيارة قبل تشغيل التكييف بها

وشدد على ضرورة تهوية السيارة فور الدخول إليها في حال كانت السيارة تقف تحت أشعة الشمس، لافتًا إلى عدم تفضيل تشغيل تكييف السيارة مباشرة، والانتظار لتهوية السيارة من الداخل أولًا والتخلص من رائحة تفاعل البلاستيك داخل السيارة مع الشمس ثم تشغيله، مشيرًا لخطورة استنشاق الإنسان لهذه الروائح.