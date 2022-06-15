تزامنا مع الحر الشديد.. اعرف تأثير التكييف على استهلاك بنزين السيارة

يختلف استهلاك البنزين للسيارات في فصل الشتاء عن فصل الصيف، وهو ما يشعر به أصحاب السيارات، خاصة وأنّ ارتفاع درجات الحرارة المستمر خاصة في ساعات الظهيرة، يجبر قائدي السيارات على استعمال التكييف بشكل أساسي أثناء قيادة السيارة، وهو ما يستهلك نسبة كبيرة من البنزين حال تشغيله داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

ووضع خبراء الطاقة والمتخصصون روشتة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأثير التكييف على استهلاك بنزين السيارة، والتي تستعرضها «الوطن» في هذا التقرير.

تأثير التكييف على استهلاك البنزين

وحول تأثير التكييف على استهلاك البنزين، قال الخبراء إنّ تشغيل جهاز التكييف يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة وبنسبة 3% على الطرق السريعة، ولذلك يفضل فتح زجاج السيارة داخل المدينة وتشغيل التكييف على الطرق السريعة.

وقالت مؤسسة «كونزيومر ريبورتس»، أن القيادة بسرعة 65 ميل/ الساعة، بدلا من 75 ميل/ الساعة توفر وقودا يكفي ما بين ثلاثة إلى خمسة أميال في الجالون الواحد، موضحة أن الطرق السريعة أفضل لخفض استهلاك البنزين، لتجنب الإشارات والاختناقات المرورية، ولكن السرعة تستهلك كميات أكبر من الوقود.

الضغط على دواسة البنزين

وشددت على ضرورة تجنب الإسراع المفاجئ، حيث أنّ الضغط بقوة على دواسة البنزين للإسراع، يسبب ضخ قدر أكبر من البنزين، ويفضل رفع السرعة ببطء ونعومة، وتجنب أيضا التوقف المفاجئ، موضحة أنّ الطرق السليمة للقيادة توفر في استهلاك الوقود بمقدار 20% مقارنة بالقيادة العدوانية، واستخدام مثبت السرعة في الرحلات الطويلة وعلى الطرق المستوية، مع ضرورة التأكد من سلامة السيارة وتجنب سخونة المحرك، لأن الإهمال يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 10%.

ونصحت «كونزيومر ريبورتس»، باستخدام أنواع جيدة من الوقود على الرغم من ارتفاع أسعارها نسبيا، حيث تعطي معدلات احتراق أعلى مما يجعل قيمة فاتورة الوقود أقل، ومن الأفضل التحول إلى استخدام السيارات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.