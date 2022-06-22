الصحة العالمية تحذر الحوامل والأطفال من خطر جدري القرود: لسه في مرحلة التفشي

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إن علاج فيروس جدري القرود، عبارة عن مضاد للفيروسات، وتم اعتماده، ونعمل مع المصنعين على توفيره لكل البلدان المصابة، مشيرا إلى أنه رغم حدوث تغيرات كثيرة لفيروس جدري القرود، إلا أنه معالجة الأعراض لبعض المصابين.

جدري القرود لن يتحول لجائحة

أضاف أبو بكر، في مؤتمر صحفي، أن منظمة الصحة العالمية، لا توصي بتوفير اللقاحات أو التطعيم ضد فيروس جدري القرود بشكل جماعي، مؤكدة أن المسألة تتعلق بمدى تفشي المرض، لافتا إلى أن جدري القرود لن يتحول إلى جائحة، مثل كورونا: «لكننا نحاول الاستفادة من جائحة كوفيد 19، خاصة أنها أثرت على المنظومة الصحية».

الصحة العالمية تحذر الأطفال والحوامل

شدد مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، على ضرورة اتخاذ الحذر من جانب الأطفال والسيدات الحوامل، خاصة أن مرض جدري القرود، ما زال في مرحلة التفشي، ويمكن السيطرة عليه من خلال تعزيز مكافحة العدوى، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وإجراء الفحوصات اللازمة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، المنعقد الآن، للإعلان عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى إقليم الشرق المتوسط، وكذلك الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود.