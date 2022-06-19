منظمة الصحة العالمية: تأكيد حالة واحدة من جدري القرود في بلد ما يعتبر تفشيا

يشهد عدد من دول العالم، ظهور مرض «جدري القردة»، في وقت تكافح فيه البلاد حول العالم، فيرو س كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي بلغت إصاباته حتى الآن 543.9 مليون حالة.

وأعلنت منظمة «الصحة العالمية»، أن تأكيد حالة واحدة من مرض «جدري القردة» في بلد ما يعتبر تفشيا، وأشارت المنظمة، في آخر تحديث، إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«جدري القردة» حتى منتصف يونيو الجاري بلغت 2103 حالات في 42 دولة عضو عبر 5 مناطق تابعة «أقاليم الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الهادئ»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 24441 حالة وفاة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية،6071 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من بينها 83 حالة وافدة الخارج، و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18276552 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24441 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 19310 إصابة بـ«كورونا»، التي تطلق عليه البلاد اسم «الحمي»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.62 مليون

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، نقلا عن ن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، إلى شفاء أكثر من 4.58 مليون شخص، مضيفة أنه يتم علاج ما لا يقل عن 33780 شخص.

وفي الولايات المتحدة، أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون، أمس السبت بمنح لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للرضع والأطفال في عمر سنة إلى سنتين وعمر ما قبل المدرسة.

استعداد أمريكي لبدء منح جرعات اللقاحات للأطفال

وتستعد السلطات الأمريكية، لبدء منح جرعات اللقاحات للأطفال مطلع الأسبوع المقبل، فيما قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن من المرتقب أن يكون هناك زهاء 18 مليون طفل مؤهلين لتلقي الجرعات.

وأجازت السلطات الصحية الأمريكية، أمس السبت لقاحي «فايزر» و«موديرنا» لتطعيم الأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات ضد «كورونا».

وصوتت «لجنة استشارية» تابعة لـ«مراكز مكافحة الأمراض»، المعروفة باسم «سي دي سي»، بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بلقاح «فايزر» من 3 جرعات للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات، كما صوتت بأغلبية 12 صوتا لصالح التوصية بـ«موديرنا» المكون من جرعتين للأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات.

«سي دي سي»: ملايين الآباء حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار

وبعد ساعات من تصويت اللجنة، قالت مديرة «سي دي سي»، الدكتورة روشيل والينسكي في بيان، إن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه يزف أخبارا سارة لمواطني بلاده بشأن لقاحات كورونا، مشيرا في تغريدة على موقع التديونات القصيرة «تويتر»، إلى أن اللقاحات أصبحت متاحة لكل أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بايدن، أنه تم اعتماد اللقاحات لحماية الأطفال تحت سن 5 سنوات من قبل هيئة «الغذاء والدواء» و«سي دي سي»، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن عملية تطعيم الأطفال ستكون متاحة في المراكز الصحية وعيادات الأطفال في أقرب وقت ممكن.

وسجلت إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، 543 مليونًا و983 ألفًا و565 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و340 ألفًا و093 حالات وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 519 ملايين و098 ألفا و231 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».