اعتقال عنصر في سلاح الجو الأمريكي هاجم قاعدة أمريكية بسوريا

أفادت شبكة CNN، اليوم الأربعاء، اعتقال عنصر في سلاح الجو الأمريكي هاجم بمتفجرات قاعدة أمريكية بسوريا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اعتقال طيار أمريكي

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، في بيان إن الطيار الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، احتجز يوم الخميس، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة استماع لتقرير ما إذا كان سيوجه اتهامات ضده.

وكشف الجيش الأمريكي، أن أحد أفراد الخدمة الأمريكية كان «مشتبها به محتملا» في هجوم أبريل على قاعدة «جرين فيليدج» في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن خلص إلى أن الانفجار نجم عن «وضع متعمد للعبوات الناسفة» وليس إطلاق نار من خارج القاعدة.