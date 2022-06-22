آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA»، وذلك في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» في ألمانيا، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن آخر موعد للتقديم في وظائف «الهجرة» في ألمانيا، سيكون يوم 16 يوليو 2022.

وحددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الاشتراطات، يجب اتباعها، كي تتم عملية التقدم للوظائف المتاحة بنجاح من قبل الوزارة، والتي تتمثل في الآتي:

1- يبدأ التقديم بملء البيانات الموضحة في الاستمارة التالية: https://bit.ly/3beIp5S.

2- الالتزام بملء السيرة الذاتية المرفقة بالرابط التالي: https://bit.ly/39yZCpY.

3- إرفاق الاستمارة والسيرة الذاتية، وإرسالهما إلى البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg

وظائف «الهجرة» في ألمانيا

وتتمثل البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف «الهجرة» بألمانيا، في: (الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة»، الجنس، تاريخ الميلاد «اليوم/الشهر/السنة»، الجنسية، عنوان الإقامة «شامل المحافظة»، الحالة الإجتماعية، عدد الأطفال إن وجد، الموقف من التجنيد «للذكور فقط»، بيانات التواصل، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني).

كما حددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددًا من الشروط، للالتحاق بهذه الوظائف المعلنة، ومنها أن يكون المتقدم للوظائف يحمل الجنسية المصرية، ومقيم بجمهورية مصر العربية.

كما يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المتاحة، باحث أو باحثة عن العمل، وألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا بحلول وقت التقديم.