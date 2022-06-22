«الصحة العالمية»: التغيرات البيئية أدت إلى ظهور بعض الأمراض المعدية

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المعلومات المغلوطة كانت سببا في عزوف بعض المواطنين عن اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين عليهم التواصل بشكل مباشر مع منظمة الصحة العالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومعرفة المستجدات تجاه الفيروس.

ممارسة الرياضة وعدم التدخين

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بأن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية ممارسة الرياضة لتقوية الجهاز المناعي للجسم، والبعد عن التدخين لما له أثر سلبي كبير على الرئة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، للإعلان عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في إقليم الشرق المتوسط، وكذلك الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود.

التغيرات البيئية

وأضاف «المنظري»، أن التغيرات البيئة أدت إلى ظهور بعض الأمراض، والنظام الصحي هو نظام صحي واحد وهناك تنسيق بين كافة القطاعات للنظر إلى المخاطر الصحية، قائلا «نركز على هذا الأمر، ونضع استراتجية للتعامل مع هذه التغيرات البيئية».

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك بحوث تُجرى على قدم وساق للوقوف على الأدلة العلمية لمعرفة منشأ فيروس كورونا، والبحوث ما زالت مستمرة في هذا الاتجاه.