الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء كورونا: احذروا.. الفيروس قد يتحور

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنّه رغم انخفاض أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، إلا أنّه يجب توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، متوقعا تحور الفيروس مرة أخرى.

الصحة العالمية تطالب بالاستمرار في تلقي لقاح كورونا

وتابع المنظري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة، مكتب إقليم شرق المتوسط، للكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في الإقليم، والوضع الوبائي لفيروس جدري القرود، أنّ دول العالم يجب ألا تتعجل باتخاذ بعض القرارات تجاه كورونا، داعيا المواطنين إلى الاستمرار في تطعيم المواطنين بلقاحات «كوفيد-19»، خاصة أنّ آخر الإحصائيات أثبتت فاعلية لقاحات كورونا ضد جميع المتحورات، خاصة «أوميكرون».

تطورات جدري القرود

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس جدري القرود، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّه جرى الإبلاغ عن نحو 2100 إصابة بجدري القرود في 43 دولة، منها 3 في إقليم شرق المتوسط، بـ15 حالة، مشيرا إلى أنّ مرض جدري القرود أصبح يشكل خطرا كبيرا ومقلقا، ويجب تكاتف الجهود مع جميع الدول لتدريب الفرق الطبية على كيفية الوقاية منه.