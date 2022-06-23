أصدقاء نيرة أشرف يقرأون القرآن أمام قبرها ويضعون الزهور.. «كانت طيبة وفي حالها»

قام مجموعة من أصدقاء نيرة أشرف عبد القادر، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها منذ يومين على يد زميلها في قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة المنصورة أمام بوابة «توشكى» حيث سدد لها 3 طعنات نافذة، بزيارة قبرها بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، بصحبة والدها أشرف عبد القادر.

وضع إكليل من الزهور على قبر نيرة

ووضع أصدقاء «نيرة» إكليلا من الورود، وقاموا بقراءة القرآن الكريم أثناء الزيارة، وقد سيطرت عليهم حالة من الحزن الشديد وعلى والدها أيضا.

وقال أحد أصدقاء طالبة المنصورة والذي ظل لفترة طويلة يقرأ القرآن الكريم أمام قبرها نيرة ويردد الدعاء بصوت مرتفع ليردد خلفه الحاضرون، إنه و«نيرة» ومجموعة أصدقاء آخرين تربطهم علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، موضحا أن نيرة أشرف «كانت طيبة وفي حالها» وفقا لوصفه، ولم تكن تستحق ذلك، مضيفا أنه لو كان بجوارها أثناء الحادث هو وأصدقائه كانوا سيحاولون إنقاذها، ولكنه قضاء الله.

لا نعرف الطالب المتهم.. هو زميل فقط

وعن معرفته بالمتهم الطالب في الفرقة الرابعة بقسم اللغات الشرقية شعبة العبري بكلية الآداب جامعة المنصورة، أوضح أنه لا يعرفه بصفة شخصية، هو فقط زميل بالجامعة.

وقد انهار أشرف عبد القادر، والد نيرة طالبة جامعة المنصورة، أمام قبرها بالبكاء مرددا «وحشتيني يا بنتي».