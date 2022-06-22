تصريحات مبروك عطية بعد مقتل فتاة جامعة المنصورة: «البنت لازم تخرج لابسه واسع»

هاجم كثير من المواطنين والمهتمين بشؤون المرأة في مصر، تصريحات مبروك عطية بشأن مقتل فتاة جامعة المنصورة، والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام أسوار الكلية، حيث خرج معلقا على الجريمة البشعة، مطالبا الفتيات بالخروج بـ«قفة»، منعا للتعرض للقتل، وهو ما أثار غضب الكثيرين.

تصريحات مبروك عطية بعد مقتل فتاة جامعة المنصورة

وجاءت تصريحات مبروك عطية بعد مقتل فتاة جامعة المنصورة، متسائلا: «خارجة بشعرك مهفهف ليه، لابسه ضيق ومقمط ليه، الكلاب هيدبحوكي»، وهو ما أثار غضب الكثير من المهتمين بشؤون المرأة وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة الذي أعلن عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد «عطية».

وقال مبروك عطية في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «رغم الفحش، والجريمة والسواد اللي عايشين فيه، يبقى الله هو الرحمن الرحيم، لأنه لو لم يكن رحمانا رحيما لحدثت جرائم أشد، عيّلة من المحلة رايحة الامتحان في آداب المنصورة، يقتلها عيل بسكينة، ربنا يرحمها وسائر موتانا، ويصبر أمها وأبوها، ويحسن عزاءهم، ويفرغ على قلوبهم صبرا وينتقم من المجرم، ويبصر الميديا بالعقوبات، معلومة صغيرة: العقوبات شُرعت في هذا الدين لردع الناس والتوعية والتربية».

تصريحات مبروك عطية عن فتاة جامعة المنصورة

وجاءت من بين تصريحات مبروك عطية عن فتاة جامعة المنصورة، في بث مباشر له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «الشباب اللي كان بيعلق على حادث طالبة المنصورة، نصهم كابوريا، لكن ممكن يقتل بعد دقيقة، لأن دي عواطف مزورة، بس علشان البنت تنزل من بيتها، لازم تكون متحجبة ولابسة واسع، حياتك غالية عليكي، شوفوا بقى هقول كلمة لله، عاوزة تخرجي من بيتكم اخرجي لا بنطلون ولا شعر على الخدود».

بث مباشر جديد لمبروك عطية عن فتاة جامعة المنصورة

وبعد تعرضه للهجوم، خرج مبروك عطية مجددا في بث مباشر آخر بشأن مقتل فتاة جامعة المنصورة، قائلا: «أنا لم أتعرض لنيرة، ولم أذكر أنها لم تكن محجبة ودعوت لها بالرحمة 9 مرات وأن يرزقنا الله بقاض عادل يقتص ممن قتلها، لم أقل أن عدم الحجاب سببا للقتل ولكن قلت أن الحجاب يقلل نسبة الحوادث، أنا لم أذكر البنية وأنا لم أقل إنها كانت غير محجبة، وأنا أتحدث بوجه عام، وقلت ما شرع الله شيئا إلا لمصلحة عباده، وفي سورة النور ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ما تديش فرصة لمريض القلب أنه يطمع فيكي، ثم ذكرت أن الذين قالوا إن الحجاب حرية شخصية، قلت زي بعضه، اختاري الضيق والملزق في بيئة ريقها بيجري وممعهاش، البني آدم عليه أن يتحرك في بيئه لازم يعرفها».