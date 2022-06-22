ويجز ناعيا نيرة فتاة جامعة المنصورة: «عزاء النساء مستمر والسواد إجباري»

عبر مغني الراب ويجز، عن حزنه الشديد على مقتل نيرة فتاة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها، مؤكدا أن الوجع بسبب ما حدث سيظل مستمرًا، في ظل بعض الأصوات التي تبرر الجريمة البشعة، واصفًا إياهم بالخلايا السرطانية التي تعيش داخل المجتمع، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ويجز عن نيرة فتاة جامعة المنصورة: اسم تذكروه جيدًا

ونشر ويجز، عبر خاصية «ستوري» بحسابه على «إنستجرام»، صورة نيرة أشرف، فتاة جامعة المنصورة، معلقًا عليها: «عزاء النساء لا زال مستمرا، والسواد لا يزال إجباري، نيرة أشرف عبدالقادر، هذا اسمها، تذكروه جيدًا».

وعبر ويجز، عن استيائه من هذا الحادث، مشيرًا إلى أن الذين يبررون مقتل نيرة، فتاة جامعة المنصورة، هم ضحايا الانغلاق الفكري، ووجودهم في المجتمع أشبه بالخلايا السرطانية.

ويجز لمبرري قتل نيرة فتاة جامعة المنصورة: خلايا سرطانية

وكتب ويجز على «إنستجرام» قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، الإنترنت النهاردة شيء محزن جدًا، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها، وعايز أقول إن الشريحة اللي بتبرر القتل دي خلايا سرطانية في مجتمعنا».

واستطرد قائلًا: «الله يهديهم ضحايا الانغلاق الفكري، وافتكروا من لا يرحم لا يرحم».

نجوم الفن ينعون نيرة أشرف

وفي وقت سابق، نعى نجوم الفن، نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، وعبروا عن حزنهم للطريقة البشعة التي قتلت بها، مقدمين خالص العزاء لأسرتها من بينهم الفنان أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وآيتن عامر التي تساءلت: «جرى إيه في الدنيا، ربنا يرحمها يارب، مش لاقية حاجة أقولها».

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ارحمك يا نيرة ويصبر أهلك ويجعلك من أهل الجنة يا حبيبتي، شهيدة الأخلاق والإنسانية اللي خلاص ماتوا وادفنوا في قلوب الكثيرين».

وتساءلت: «إيه اللي جرى للناس؟ الناس بقيت وحوش لا خايفة من ربنا ولا من قانون، الكره والحقد والغل والأذى بقوا سمات العصر، حقيقي الواحد حزين على أهل بلده وعلى لللي وصلنا ليه، اللهم ارحمنا برحمتك واحمي أهالينا وأولادنا وأخرجنا منها سالمين اللهم آمين».