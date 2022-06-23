بعد 7 أيام من جريمته.. المتهم بقتل «نيرة» طالبة المنصورة داخل «قفص الجنايات»

سيظهر «محمد عادل» المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة، وذلك يوم الأحد المقبل، بعد مرور 7 أيام على ارتكابه لجريمته البشعة، إذ أنهى حياة الفتاة أمام بوابة توشكي، وسيكون ذلك أول ظهور له والأسرع بعد إحالته لمحاكمة عاجلة.

وبحسب بيان النيابة العامة، أمس الأربعاء، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بينما حددت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، المختصة بنظر جرائم قسمي أول وجمصة، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس الدائرة والمحكمة، يوم الأحد المقبل كأولى جلسات محاكمته.

بلاغ بمقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بلاغا قبل أيام، يفيد مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، في الشارع على يد زميلها، وتزامن ذلك مع انتشار مقطع فيديو مدته 24 ثانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوثق لحظة ارتكاب المتهم لجريمته.

وأظهر مقطع الفيديو، شخصا يمسك في يده سكينا ويعتدي على فتاة بالطعن في الشارع أمام سور جامعة المنصورة، إلى أن تمكن أحد أفراد الأمن من السيطرة عليه وإمساكه، وتسليمه للأجهزة الأمنية.

ردود فعل غاضبة بسبب مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

وشهد الرأي العام المصري ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، التي قُتلت غدرا على يد زميلها، مطالبين بإعدام المتهم.