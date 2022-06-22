أسباب حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة للانتخابات

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، حل مجلس الأمة، كما دعا لانتخابات عامة.

وتابع ولي العهد في كلمة ألقاها، أن القرار قد صدر باللجوء للشعب من أجل القيام بإعادة تصحيح المسار السياسي، وأنه استنادا إلى الحق الدستوري، فقد أصدر أمير البلاد القرار بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة من أجل انتخاب مجلس جديد، وتستعرض "الوطن" حالات حل مجلس الأمة وفقًا للدستور الكويتي.

الحالة الأولى

إذا رأى مجلس الأمة أنه ليس هناك إمكانية للتعاون مع رئيس الوزراء، فإنه يقوم برفع الأمر إلى الأمير رئيس الدولة، ويمكن للأمير إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو يحل المجلس، وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بنفس الأغلبية عدم التعاون مع رئيس الوزراء يقوم بترك منصبه ويتم تشكيل وزارة جديدة.

الحالة الثانية: يحق لأمير البلاد حل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، ولا يجوز مرة أخرى بنفس الأسباب، وإذا تم الحل يجب إجراء انتخابات المجلس الجديد فخلال شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات يعود المجلس المنحل بكامل سلطاته الدستورية ويجتمع فورًا، ويعتبر الحل كأن لم يكن، ويستمر في أعماله حتى ينتخب مجلس جديد.

ضمانات الحل

1- إن حل مجلس الأمة يجب أن يكون بمرسوم يبين الأسباب حتى يعلم الشعب مبررات حل المجلس المنتخب.

2- لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى دون قيد زمني لتجنب إعاقة عمل المجلس.

3- إذا تم حل المجلس وجب إجراء انتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل، أو يسترد المجلس سلطته حماية للمجلس نفسه.

4- لا يجوز حل مجلس الأمة خلال فترة الأحكام العرفية أو المساس بحصانة أعضائه.