ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة.. ويدعو لعقد انتخابات في أقرب وقت

ألقى ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، كلمة للشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة الكويتي ودعا للانتخابات في أقرب وقت وقال: «تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة»، مضيفا: «المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وتابع: «هناك أخطار تحيط ببلدنا من كل جانب، كما أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله».

كلمة ولي العهد الكويتي

وقال: «أصبح بلدنا ذا مكانة عربية وإقليمية ونعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وهناك أخطار تحيط ببلدنا من كل جانب ولن نحيد عن الدستور»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».