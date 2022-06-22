ولي العهد الكويتي لمواطنيه: اختاروا من يمثلكم في مجلس الأمة دون تعصب

وجه ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى الشعب الكويتي بعدما أعلن حل مجلس الأمة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حسن اختيار ممثليهم في مجلس النواب الذي يعكس التطلعات ويحقق الآمال.

وأضاف في كلمة أمير الكويت: «نأمل ألا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو القبلية أو فئة على حسب الوطن، والكويت لم ولن تكون لأحد بعينه، والاختيار غير الصحيح لمن يمثلكم سوف يضر بمصلحة البلاد والعباد وسيعود إلى جو التعصب والتناحر وعدم التعاون وتغليب المصالح الشخصية على حساب الوطن والمواطنين».

وتابع: «نطلب من الجميع إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابية واختيار القوي الأمين المؤمن بربه ثم وطنه والذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار».