مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الدفاع

افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة لمناقشة طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح الجلسة الخاصة للتصويت على الطلب المقدم من 10 نواب بطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع pic.twitter.com/lfBUlXk64M — برلمان الكويت KWParliament (@KWParliament) January 26, 2022

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا، فإن البرلمان الكويتي قد جدد الثقة بنائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بغالبية 23 نائباً رفضوا طرح الثقة مقابل 18 أيدوا الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستجواب الذي ناقشه المجلس اليوم، كان قد تقدم به النائب حمدان العازمي الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في 18 من يناير الجاري، حيث تقدم 10 نواب لطرح الثقة في الوزير.

كيفية إقالة الوزير في الكويت

وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على أن كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا، كذلك تنص المادة على أنه لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه.

وعقب تجديد الثقة وفقا لصحف محلية نقلت عنه، قال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح: «أقف أمامكم احتراما للدستور، وأؤكد أنني لن أكون حاميا للفساد أو مدافعا عن الفاسدين».

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي لأهل الكويت: غمرتوني بوقفتكم معاي .. وهذا دين علي والكويت برقبتي pic.twitter.com/1YoCUkwAtJ — برلمان الكويت KWParliament (@KWParliament) January 26, 2022

دخول المرأة الكويتية للسلك العسكري أحد أسباب طلب طرح الثقة

كان المجلس قد ناقش استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول اتهامات عدة من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب دخول المرأة الكويتية في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان والتفريط في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، التي قدمها في الاستجواب النائب الكويتي، وجميعها نفاها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

التاريخ الزمني للحياة النيابية في الكويت

جدير بالذكر أن مسيرة الحياة النيابية في الكويت منذ انطلاقها في عام 1963 شهدت تجديد الثقة 25 مرة في التصويت على طلبات طرح ثقة بوزراء وعدم تعاون بعد الاستجواب، فيما استقال 7 وزراء قبل التصويت على طرح الثقة، وقدمت الحكومة استقالتها 4 مرات، وتم حل المجلس مرة واحدة بعد تقديم طلبين لطرح الثقة، ولم يشهد المجلس الموافقة على طرح الثقة بأي وزير خلال التصويت على الطلب.