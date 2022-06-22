انتهاء 85% من تطوير القرى المتضررة نتيجة سيول غرب أسوان ضمن «حياة كريمة»

وسط فرحة أصحاب المنازل وتتويجا للعمل الجاد التى شهدته القرى والمناطق التي تعرضت للسيول وتداعياتها في نوفمبر الماضي بعدد من المناطق في محافظة أسوان، حيث تسلمت 5 أسر من متضررى السيول منازلها الجديدة بغرب أسوان ضمن مرحلة أولى من مؤسسة حياة كريمة.

فرحة أهالي غرب أسوان بمبادرة حياة كريمة

وقال الأهالي المستفيدين من مبادرة حياة كريمة في أسوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداء أهالي غرب سهيل بعد واقعة السيول، ووجه بأن تشمل مبادرة حياة كريمة الأهالي المتضررين من السيول، وبدأ العمل بالفعل على بناء المساكن المنكوبة في أحداث السيول، لافتة إلى أن الرئيس السيسي بمجرد زيارته لأسوان تم بناء المنازل المتضررة من جديد وتوصيل المياه والصرف الصحي وجميع الخدمات.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان، في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك العديد من مشروعات حياة كريمة جرى تنفيذها في مختلف قرى ومراكز المحافظة ومنها تسليم عددد من المنازل ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أن المنازل تضمنت تعويض المتضررين من بعض الحرائق في المحافظة ومساعدات مختلفة للأهالي بشكل عام.

شبكات وصرف وغاز طبيعي وكهرباء في قرى أسوان

وأشار «صلاح» إلى أن أسوان شهدت واقع كبير من الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، ورحب الأهالي بالدعم الراقي الذي قدمته حياة كريمة من خلال تجهيزات على أعلى مستوى، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد إدخال المزيد من الخدمات في القرى، بالإضافة لأعمال شبكات المياه والصرف التي يجري العمل على تنفيذها حاليا مع الغاز الطبيعي والكهرباء والاتصالات.

وأكد المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة أسوان، أن توجيهات الرئيس السيسي ضمت مركز غرب أسوان إلى مبادرة حياة كريمة، ويجرى العمل فيها بأعلى وتيرة ممكنة على مستوى 31 قرية في المرحلة الأولى بالإضافة إلى 8 قرى من مركزي أسوان ودراوي، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 85%، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت الانتهاء من 31 مجمعا خدميا و31 مجمعا زراعيا بنسبة تنفيذ 75%، و63 مشروعا من مشروعات سكن كريم داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى 86 مشروعا في شبكات الكهرباء يجرى العمل على تنفيذهم، و16 مشروع لوحدات التضامن الاجتماعي بجانب انشاء مجمعين صناعيين في نصر النوبة وإدفو ومحطات المعالجة والرفع والشرب للمياه بإجمالي 189 مشروعا، و106 مشروعات في الأبنية التعليمية و166 مشروعا في قطاع الري و57 مكتب بريد، بنسب تنفيذ تعدت الـ70% في العديد من المشروعات.

الانتهاء بنسبة 85% لـ76 منزلا بالقرى التي تعرضت للسيول

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء بنسبة 85% لـ76 منزلا بالقرى التي تعرضت للسيول بنجعي «المداب والحمدلاب» بواسطة الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، ويأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية باحتواء تداعيات السيول وإدراج قرية غرب أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة من بين 39 وحدة محلية و116 قرية و386 نجعا وعزبة وتابعا، التي ستشهد طفرة وتغيرا شاملا بشكل مرحلي.