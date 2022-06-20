إجراء تجارب وتشغيل أول رافع صرف صحي يتم إنهاؤه بمشروعات حياة كريمة
كتب:
سلامة عامر
10:04 م | الإثنين 20 يونيو 2022
خلال متابعه رئيس شركة مياه الشرب لمشروعات حياة كريمة
تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي مصطفى خليل بمركز الحسينية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% وجارٍ أعمال التجارب والتشغيل كأول رافع صرف صحي يتم نهوه على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.
تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة
من جانبه، أوضح المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام، على وحدة متابعة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة وأنه سيتم تغطية هذه القرى، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100%، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.
الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة وأيضا، مؤكدا أن المتابعة تتم ضمن خطة الشركة لمتابعة كل المحطات بكل أفرع الشركة.