إجراء تجارب وتشغيل أول رافع صرف صحي يتم إنهاؤه بمشروعات حياة كريمة

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي مصطفى خليل بمركز الحسينية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100% وجارٍ أعمال التجارب والتشغيل كأول رافع صرف صحي يتم نهوه على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهمية متابعة ودفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق غير المخدومة بالمياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.

تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة

من جانبه، أوضح المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام، على وحدة متابعة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف تغطية خدمات الصرف الصحي بكل القرى المحرومة وأنه سيتم تغطية هذه القرى، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100%، كما تعمل المبادرة على تنفيذ مشروعات مختلفة للقضاء على انقطاعات المياه ونظام المناوبات وضمان استدامة كاملة للخدمة.

الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة وأيضا، مؤكدا أن المتابعة تتم ضمن خطة الشركة لمتابعة كل المحطات بكل أفرع الشركة.