إنشاء أول مركز تكنولوجي في قرية زاوية العوامة بمطروح ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير أول مركز تكنولوجي في قرية زاوية العوامة بالضبعة، كأول مركز في قرى «حياة كريمة» على أرض محافظة مطروح، مما يساهم في تقديم خدمات لأهالي القرية و5 قرى مجاورة بتوابعها، وتطوير عدد 8 مراكز تكنولوجية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي الرئيسي بديوان عام المحافظة، ودعم المحافظة بسيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة ووصولها إلى أقصى القرى والتجمعات لتيسير الإجراءات على المواطنين ومشقة السفر.

توفير خدمات تكنولوجية بقرى مطروح

وأشاد محافظ مطروح بجهود وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وتعاونها مع محافظة مطروح في تطوير الأداء وتيسير الإجراءات من خلال دعم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وتوفير مزيد من الخدمات التكنولوجية للتيسير على المواطنين، خاصة مع بُعد المسافات بين القرى والتجمعات بمطروح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع كلا من اللواء محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط، والعميد محمد سامي، منسق تطوير مشروعات الوزارة مع محافظة مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، والمهندس خالد إبراهيم، مدير مركز معلومات المحافظة.

منظومة التحول الرقمي

وأكد محافظ مطروح على الإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي بما ينعكس على تطبيقها في عدد من الخدمات، بينما أكد اللواء محمد حميدو حرص وزارة التخطيط على تطوير وتحسين الأداء بدعم من وزير التخطيط، وبإشراف المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وقواعد البيانات الحكومية.

كما أشار إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات من خلال عدد من التطبيقات الجديدة وربطها بالجهات الخارجية مثل الجامعات المصرية وشركات المياه والكهرباء وغيرها، وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وتابلت المحصلين للمساعدة على حصر المتحصلات لتعظيم إيرادات الدولة كتجربة ناجحة ودراسة تنفيذها بمطروح كشباك متنقل لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد، لافتاً أنه تجري المتابعة المستمرة للحفاظ على استدامة تلك الخدمات وتطويرها، مع المتابعة والتقييم أولا بأول، وتقديم الدعم لتحسين الأداء بشكل مستمر لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، وتقديم التقارير والمؤشرات الدورية من خلال معدل الأداء والتعاملات للمساعدة على اتخاذ القرار.