بعد أزمته الصحية.. ميار الببلاوي تحتفل بتخرج ابنها: «أديت رسالتي»

احتفلت الإعلامية ميار الببلاوي، عبر حسابها على «فيس بوك» بتخرج نجلها من الجامعة، ونشرت صورا تجمعهما، معلقة: «لما ابني يبقى عارف إن أمه شقيت وتعبت وضحت بحاجات كتير وكانت لوحدها طول عمرها وإنه إنجازي الوحيد وابن عمري وإن هو دنيتي كلها، أبقى كده أديت رسالتي، يارب يكفيك شر العين ويرزقني برك يا عمري كله مبروك يا فرحة قلبي، تيتة فرحانة دلوقتي أكتر مني».

ميار الببلاوي تعلن تعرض ابنها لأزمة صحية

وأعلنت ميار الببلاوي في 11 يونيو الجاري، عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض نجلها لأزمة صحية في آخر يوم امتحان له، وكتبت: «إيه ده؟، إيه الدنيا دي؟، إيه الناس دي؟، الواحد عايش في كوكب لوحده مالوش حد، ولا يفرق مع حد، كله بيقول يالا نفسي، ولو له مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو مالوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلني للي جاي».

ميار الببلاوي: ابني بيموت

وأضافت «الببلاوي»: «النهاردة ابني من الصبح بيموت بين إيدي، بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة الصبح امتحانه لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة، طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا، السخونية 40».