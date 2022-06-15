ميار الببلاوي لجمهورها: بفضل دعائكم ربنا نجاني لما كنت بين الحياة والموت

تعرضت الإعلامية ميار الببلاوي، لانتقادات شديدة خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاركتها لحياتها الشخصية باستمرار على حسابها الشخصي.

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «بجد هو أنا أوفر لما بجري عليكم لما يحصلي حاجة لما ببقى زعلانة أو فرحانة أو تعبانة، ما أنا بحبكم قوي من غير ما أشوفكم».

ميار الببلاوي توجه رسالة إلى جمهورها

وأضافت: «دعائكم بيفرق معايا ده بفضل دعاء أمي ودعائكم، ربنا نجاني وأنا بين الحياة والموت في أمريكا»، وتابعت: «أنتو بتهونوا عليا وحدتي وبطبطوا على قلبي، حتى لو بينا عالم افتراضي مش هزعل قولوا لي لو أنا أوفر وأنتو بتزهقوا مني لأن المسدج دي خوفتني الصراحة صباحكم رزق وهنا وكلنا على باب الله».

مرض نجل الإعلامية ميار الببلاوي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعرض نجلها لأزمة صحية، وكتبت: «الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، كله بيقول يا لا نفسي، ولو ليه مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير».

وأضافت ميار الببلاوي قائلة: «النهاردة ابني من الصبح بيموت، بيتلوى من المغص ومحاليل وحقن وأدوية وعنده امتحان بكرة، طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لأنه رايح راس فى راس، والسخونية 40».