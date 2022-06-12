ميار الببلاوي تطمئن جمهورها على حالة نجلها: «ماعنديش غيره في الدنيا»

طمأنت الفنانة ميار الببلاوي، جمهورها على الحالة الصحية لنجلها بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، إلا أنها أكدت أنه ذهب إلى امتحان آخر مادة خاصة بكليته، «اقتصاد وعلوم سياسية».

تطورات الحالة الصحية لـ نجل ميار الببلاوي

وقالت ميار الببلاوي في تصريح لـ«الوطن»: «الحمد لله ابني راح الامتحان، أصحابه جم ومسندينه، هو كل حاجة ليا في الدنيا، لأني فقدت والده وهو عنده سنتين، ومن بعد وفاة ماما وقلبي دايما مقبوض، خاصة إنها تعبت نص ساعة وماتت».

ودخلت ميار الببلاوي في حالة بكاء مرددة: «الحمد لله فضل ونعمة من ربنا، هو اتحسن، بس قلبي واجعني أوي عليه، ماكنتش قادرة أشوفه وهو مش قادر يقف على رجله».

وتابعت: «الدكتور بيعالج ابني في البيت، وعلقله محاليل، لأنه بيعاني من مشكلة في المعدة، والدور منتشر بين جيله بصورة كبيرة، ومن المقرر أن يتحسن خلال 3 أيام فقط».

ميار الببلاوي تستغيث بسبب ابنها

ووجهت الفنانة ميار الببلاوي الشكر لكل جمهورها الذي ساندها ودعا لنجلها بالشفاء العاجل، خاصة أنه في العام الأخير من كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض نجلها لأزمة صحية، وكتبت: «إيه ده، إيه الدنيا دي، إيه الناس دي، الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد كله بيقول يالا نفسىي، ولو ليه مصلحة عندك يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالت لي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلنى للي جاي».

وأضافت ميار الببلاوي قائلة: «النهاردة ابني من الصبح بيموت بين إيدي، بيرجع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية وبكرة الصبح امتحانه لأنه في بكالوريوس ودي آخر مادة، طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لأنه رايح، والسخونية 40 درجة، ألاقي حد حقير كلمني وبحكيله إن ابني تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ، يطلب الطلب اللي هو عاوزه ويقفل، عاوزة أقول الله ما يحوج حد لحد، بس بعد الضنى مفيش وكده حلو قوي».