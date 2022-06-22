بعد قليل على موقع «الوطن».. اعرف نتيجة ترقيتك: تشمل 500 ألف موظف بالحكومة

بعد قليل تنشر«الوطن» بالأسماء نتيجة ترقيات يوليو 2022، والتي تشمل حوالي 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين ببعض الهيئات الاقتصادية.

رابط نتيجة الترقيات

وحصلت « الوطن» على رابط نتيجة الترقيات، الذي سيكون الدخول عليه متاحا خلال ساعات قليلة الليلة ، حيث يستطيع الموظف المرشح للترقية الدخول معرفة نتيجة ترقيته من هنا .

تستعرض «الوطن» رابط نتيجة ترقيات شهر يوليو 2022 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وآلاف العاملين في الهيئات الاقتصادية بالقطاعين العام والأعمال العام، والتي سيتم تنفيذها بداية من الأول من شهر يوليو 2022.

ويعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء الليلة ، نتيجة ترقيات يوليو 2022، وهي الترقيات التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماعه يوم 8 يونيو الجاري، حيث يستفيد من هذه الترقيات حوالي 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

طرق الاستعلام عن ترقيات يوليو 2022

ويتابع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعدادات الجادة لإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه، والمقرر إتاحته على موقع الجهاز صباح غدا الخميس 23 يونيو.

وحرص رئيس الجهاز على توجيه المختصين باطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه، صباح غد الخميس ، ليواكب الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة.

الشيخ: ترقيات يوليو 2022 للذين أتموا المدد البينية

من جانبه أكد رئيس التنظيم والإدارة أن مشروع قرار ترقيات يوليو 2022 ، تضمن 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

أضاف الشيخ ، في تصريحات صحفية ، انه وفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

وفى هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2022 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.