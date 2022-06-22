كواليس «سيشن العروسة» لـ بدرية طلبة: أنا بقيت زي فرع النور «فيديو»  

أثارت الفنانة بدرية طلبة، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في «لوكٍ» جديد، مُرتدية فستانا أبيض، مع تغيير كامل في ملامحها، ما أعاد شكلها إلى سن الشباب رغم تجاوزها 51 عامًا.

بدرية طلبة تتعرض للإجهاد خلال تصوير السيشن

وكشف مصمم الأزياء إسلام سعد، كواليس اللوك الجديد لـ بدرية طلبة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مراحل تغيير ملامحها وارتداء الفستان الأبيض، حيث أبدت حجم المتاعب التي تعرضت له خلال هذا الـ«سيشنن»، وذلك بشكلٍ ساخر.

تعليق ساخر من بدرية طلبة بعد ارتدائها الفستان

وسخرت بدرية طلبة، خلال مقطع الفيديو، من الـ«ماسك» الذي وُضع على وجهها لساعاتٍ طويلة، قائلة: «لقيت الماسك دفاني شوية، قلت أريح شوية لحد ما الوقت يعدي، مستنية أشوف نفسي عروسة».

وأبدت بدرية طلبة، دهشتها من حجم التغيير الذي حدث في ملامحها، قائلة: «أنا بقيت حاسة إني شبه فروع النور اللي فيها نور كتير.. أنا منورة أوي».

ومن جهته، كشف المصمم إسلام سعد، أسباب السيشن الجديد التي خضعت له الفنانة بدرية طلبة، وإطلالتها على الجمهور مُرتدية فستان أبيض، قائلًا: «هي كان نفسها تلبس فستان فرح، عشان ملبستش فستان يوم فرحها»، مُعربًا عن آماله بأنّ تنال إطلالتها الجديدة إعجاب الجمهور.

وكانت بدرية طلبة، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما زعمت محاولة اختطاف ابنة شقيقها في وسائل المواصلات، عن طريق وخزها بـ«دبوس» في الجلد، ما تسبب في الهجوم عليها من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين فبركة وادعاء هذه الرواية.