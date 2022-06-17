بدرية طلبة: «صالحت أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز على بعض.. وبينا عيش وملح»

كشفت الفنانة بدرية طلبة، كواليس الصلح بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: «أنا صالحتهم على بعض، صحبتي حبيبتي، زي أي اتنين حصل بينهم مشادة، وزعلوا من بعض، وخلاص اتصالحوا، وربنا يهنيهم ويبعد عنهم أي حاجة وحشة، في ناس بتقول إني لما بعلق عند ياسمين عبدالعزيز ببقى عاوزه أشتغل، ده مش مصحلة لكن في حاجة اسمها عشرة وعيش وملح وصداقة».

حق العيش والملح

وأضافت بدرية طلبة، خلال تصريحات تليفزيونية: «أوبشن العيش والملح والصداقة مش عند اللي بيقولوا إني بطبل لها، أنا دايما بشتغل، إيه الجديد اللي أطبله؟! هي ياسمين بس اللي أشتغل معاها، أنا بشتغل مع كتير أوي، ولما يكون عندهم حاجة هقف معاهم، واللي يقول بطبل، بطبل، دول صحابي لو مكناش جنب بعض مين هيقف».

وتابعت الفنانة: «وفاء وآيتن عامر صحابي جدا، والعشرة بيننا في الكواليس أثناء التصوير بتخلينا نقرب من بعض، خاصة زي ولاد بلدي زي وفاء وأيتن، وحتى لو مش بحب فلانة وحد ضايقها هدافع عنها، ياسمين تستاهل حبي ده كله، وبعدين بطبل لها؟! ده أنا همسك طبلة ورق وهتحزم وأرقص لها بس انتوا (تقصد منتقديها) اهدوا».

سوء تفاهم مع عبلة كامل بسبب قميص نوم

كما كشفت سر سوء تفاهم بينها وعبلة كامل في قميص نوم، بفيلم خالتي فرنسا، موضحةً: «هذا الفيلم كان أول أعمالي بعد فيلم صايع بحر، لعبت دور أخت عبلة كامل، ومن المفترض في زواجها أن أرتدي قميص نوم، ورفضت وقلت له هلبس قميص نوم لميع زي بتاع زينات صدقي عشان مش متعري، وفي التصوير لقيت الاستايليست جايبة لي قميص نوم أحمر، فصوت ولطمت وعيطت ووقفت التصوير، لكن للأسف في ناس وصلت لأستاذة عبلة كامل إني اتفقت على قميص النوم، وآجي وقت التصوير أحطهم قدام الأمر الواقع، فسألتني إن كان ده حصل، والمخرج أنصفني وقال اللي قلته فعلا، فأجلت كل التصوير لحد ما جابوا لي اللبس اللي اتفقت عليه».