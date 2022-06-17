بدرية طلبة تعلق على واقعة اختطاف ابنة شقيقها: «مقولتش إنها اتخدرت»

أثارت الفنانة بدرية طلبة، الجدل خلال اليومين الماضيين، بسبب تعرض ابنة شقيقها إلى الخطف بعد كتابتها منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحذر فيه الفتيات من التعرض للخطف، مشيرة إلى أن ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة خطف فاشلة.

الداخلية: ابنة شقيق بدرية طلبة لم تتعرض للاختطاف

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، أمس، أن هذه الواقعة ليست صحيحة، وأن ابنة شقيق بدرية طلبة، شعرت بإعياء وليس خطف.

وحرصت الفنانة بدرية طلبة، على التوضيح من خلال الرد على تعليقات متابعيها في تصريحات تليفزيونية، عقب إثارتها الجدل وتصدرها التريند، قائلة: «الناس بتحل كل حاجة حسب هواها وأنا مش محتاجة التريند في حاجة».

بدرية طلبة تقدم الشكر لوزارة الداخلية

كما قدمت «طلبة»، الشكر لوزارة الداخلية، على وقوفها بجوارها وتوضيح الحقيقة، «وقفوا معايا في مصر، ومع ابن أختي في الإسكندرية، وقالولنا اعملوا محضر وفضلوا ورا الموضوع لحد ما اطمنوا وطمنونا، واطمنوا عليا وعلى البنت ووالدها، وأنا مقولتش من البداية أن البنت تخدرت».

وأوضحت بدرية طلبة، أنها حذفت المنشور: «ما شلتش البوست من فراغ ودخلت في جدل مالوش لازمة»، مشيرة إلى أنها تعرضت للتهديد بالقتل بعد منشور محاولة اختطاف ابنة شقيقها، بالإضافة إلى تلقيها العديد من الشتائم والإهانات.

بدرية طلبة تحذر البنات من الخطف

وكتبت «طلبة»، عبر «الفيسبوك»: «والله ما كنت بصدق ومكنش ييجي في بالي أبدًا أن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي اشتكت دي بنت اخويا وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، مضيفة: أمانة خدوا بالكم من بناتكم الآن وأوضح أن البنات الكبار هن السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان نوعي الناس».