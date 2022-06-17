بدرية طلبة: تلقيت تهديدا بالقتل بسبب منشور محاولة اختطاف ابنة شقيقي

ردت الفنانة بدرية طلبة، على منتقديها في واقعة زعم اختطاف ابنة شقيقها عن طريق «شكة الدبوس»، قائلة: «تريند إيه اللي هعمله؟، بيحللوا كل حاجة حسب هواهم ودماغهم، والداخلية لم تكذبني، وأقيم في القاهرة وابنة شقيقي في الإسكندرية، وحررنا محضرا وانتهى الأمر على خير».

طلبة: «قوات الشرطة لم تكذبني»

وأضافت بدرية، خلال تصريحات تليفزيونية: «لم أقل إنها جرى تخديرها، ومشلتش البوست من فراغ لكن لقيت نفسي في جدل ملوش 30 لازمة، لكن مين دول اللي بيطلعوا شتيمة بس، مش لاقية حاجة أقولها ليهم، وكتر خيرها شرطة بلدي، لقيت الحكومة عندي في البيت واطمنوا عليا، وقلت لهم إن الواقعة في الإسكندرية».

وتابعت الفنانة بدرية طلبة، أن قوات الشرطة في القاهرة أرسلت قوات الشرطة في الإسكندرية للاطمئنان على ابنة شقيقها: «الداخلية كانت بتعمل كل ده عشان تطمننا مش عشان تكدبنا، لكنني تلقيت تهديدات وألفاظا نابية من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي وتعرضت لتهديد بالقتل».

سر انتهاء تجربة برنامج نفسنة

في سياق آخر، تطرقت طلبة، إلى مشاركتها في برنامج نفسنة، قائلة، «أحلى حاجة حصلت في حياتي، كنت بطلع من بيتي عشان أعمل حاجة بحبها، كنت رايحة طول الوقت بضحك، كان بيحصل غم في النص وأنا اللي بتصدر وبلحقه، لكن كانت حالة حلوة، والنجاح كان منسينا طعم أي حاجة وحشة».

وأكدت: «فيه ناس لما جات الغم ظهر، وطارق نور كان حابب إن البرنامج ميتقلبش كوميدي، لكن أنا قلبته كوميدي، كان عاوز النفسنة وشد مع بعض، لكن أنا معرفش أعمل ده مع صحابي، وبعدين أنا كنت واخدة جزئية العبط دي عشان أبعد عن المشاكل، طالتني المشكلات مع حبيبة، وقلت لهم يا أنا يا هيّ، لأني مينفعش أكون مع حد مش حابة أكون معاه، لما تتطاول على زميلة ليّ هيجي اليوم وتتطاول عليّ، وده حصل فعلا، والكبيرة هي انتصار».