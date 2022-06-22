تردد كراميش الجديد 2022.. لو بتدور على برامج هادفة ومفيدة لطفلك

تعد قنوات الأطفال من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الآباء والأمهات، لتوفيرها على جهاز الريسيفر الخاص بهم، حتى يشاهد أطفالهم المحتويات التي تقدمها تلك القنوات باستمرار، ومن أبرز تلك القنوات التي يكثر البحث عنها تردد كراميش، نظرا لتعلق الأطفال بالمحتوى الخاص بها.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد كراميش، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال الأخرى على القمر الصناعي نايل سات، التي جاءت كالتالي:

تردد كراميش الجديد 2022

ويمكن مشاهدة القناة من خلال تنزيل تردد كراميش كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

وهناك الكثير من قنوات الأطفال الأخرى التي يمكن مشاهدتها بالإضافة إلى قناة كراميش، وتهدف تلك القنوات إلى بث الكثير من المحتويات المختلفة والمتنوعة، التي تعرض برامج هادفة ومفيدة للأطفال، وتتمثل في التالي:

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11396.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD .

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.