تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 على نايل سات

مع بداية إجازة نهاية العام، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات، بعد عودتها للبث بعد توقف دام لفترة، لمتابعة البرامج والأغاني التعليمية والأناشيد الدينية المبسطة لهم، التي تبثها القناة المخصصة لصغار السن.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» تردد قناة طيور بيبي الجديد لمتابعة الاناشيد والبرامج الدينية للصغار وأفلام الكارتون، وفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضلا عن تردادات قنوات الأطفال الأخرى، على القمر الصناعي النايل سات في السطور التالية:

تردد قناة طيور بيبي الجديد

ويمكن متابعة قناة الأطفال من خلال ضبط التلفاز على البيانات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات الأطفال

وفضلا عن قناة طيور بيبي توجد الكثير من قنوات التي تعرض أفلام الانيميشن والكارتون المناسب للأطفال ومنها:

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12226.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11296.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كراميش الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: 3/4.

- معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

تردد قناة Spacetoon

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة كوجي كيدز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11096.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.