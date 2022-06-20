تردد قناة الزمالك الجديد 2022 بعد انتهاء مباراة القمة أمام الأهلي

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، من جماهير نادي القلعة البيضاء، عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة الزمالك الجديد 2022 حيث تقوم القناة بتغطيه كل ما يتعلق بالنادي، سواء المباريات أو أخبار الانتقالات والصفقات الجديدة التي قد يعلنها النادي.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة الزمالك الجديد 2022 وفق المعلن على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في السطور التالية:

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على النايل سات

ويمكن ضبط قناة الزمالك الجديدة على التلفاز من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على عرب سات

ويمكن ضبط القناة الرياضية على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6

وكان نادي الزمالك قد تعادل 2-2 مع الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد لقاء ماراثوني بين الفريقين.

ترددات قنوات رياضية أخرى

وفضلا عن قناة نادي الزمالك هناك العديد من القنوات الرياضية التي تعلن عن الأخبار الرياضية، والتي تشمل الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة الكثير من المباريات المختلفة عبر قنوات أون تايم سبورت من خلال ضبط التلفاز على بيانات تردد القناة أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قنوات ssc الرياضية المجانية

يمكن تنزيل القنوات عبر النايل سات على التردد التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة beIN Sports

ويمكن متابعة المباريات الدولية والعربية عبر ضبط تردد مجموعة قنوات بين سبورتس على التردد الآتي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2