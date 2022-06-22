تردد قناة ماجد 2022 الجديد على النايل سات.. برامج وأفلام متنوعة للأطفال

تختلف عن غيرها من قنوات الأطفال فهي لا تقتصر على المحتوى الترفيهي فقط، وإنما تقدم العديد من البرامج الهادفة والأشياء التعليمية التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال وإضافة معلومات مختلفة لهم، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة ماجد 2022 الجديد على النايل سات، وارتفع البحث عبر موقع «جوجل» بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

وفي إطار اهتمام العديد من أولياء الأمور بتواجد تلك القناة عبر التلفزيون ومشاهدة أطفالهم لها، تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد قناة ماجد 2022 الجديد على النايل سات، إذ تبث تلك القناة التربوية محتوى مميزًا ومتنوعًا على مدار الساعة، وتحظى بمعدلات مشاهدة كبيرة؛ حيث يقبل على مشاهدتها الأطفال من كافة الفئات.

تردد قناة ماجد 2022 الجديد على النايل سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أن قناة ماجد انطلقت في عام 2015، وهي من ضمن باقة قنوات أبو ظبي الفضائية الإعلامية، وتهدف لخلق جيلًا عربيًا واعٍ ومثقف، كما يوجد تطبيق باسمها لمتابعة ما يتم عرضه عبر الهاتف المحمول.

برامج قناة ماجد 2022

برنامج رحلة.

برنامج ريشة.

برنامج روبوتك.

برنامج أبطال الغد.

برنامج ألوان المرح.

برنامج أرقام وألوان البستان.

برنامج بستان المعرفة.

برنامج أنا زهرة جونيور.

برنامج أبطال الغد.

أفلام قناة ماجد الكرتونية

فيلم كرتون ماجد.

فيلم كرتون كسلان.

فيلم كرتون كراملة.

فيلم كرتون منصور.

فيلم كرتون بن وعصام.

فيلم كرتون كابتن كريم.

مسلسل الدنيا روزي.

مسلسل فريق الكنغر.

مسلسل المستكشفان.

فيلم كرتون النقيب خلفان.

فيلم كرتون مدرسة البنات.

فيلم كرتون أمونة المزيونة.

فيلم الخارقون وديناصور وشركة الوحوش.

فيلم مولان.

فيلم الأبطال الستة.

فيلم روبنزل.