مصرع وإصابة 3 عاملات بمدرسة في تصادم شاحنات بالمنصورة

ليال دامية وحالة من الذعر عاشها أهالي المنصورة بمحافظة الدقهلية، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية وقوع عدد من الحوادث، والتي بدأت بقضية طالبة المنصورة، ثم إنهاء شاب لحياته، وترويع مختل للمواطنين بالسلاح، وآخرها كان حادث تصادم شاحنات ضخمة أسفر عن مصرع عاملتين نظافة بإحدى المدارس وإصابة أخرى بإصابات خطيرة أمام مسجد الفرج.

تصادم شاحنات وغلق طريق

وورد لمديرية أمن الدقهلية إخطار من شرطة النجدة بالمنصورة، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابين على الطريق الدائري أمام مدارس الصفوة بمدينة المنصورة، كما تسبب الحادث في غلق الطريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لمعاينته، وتبين وقوع الحادث أمام إحدى الأكاديميات على الطريق الدائري بالمنصورة. وأن ضحايا الحادث هن ماجدة عيد الدسوقي، 22 عاماً، ومقيمة بكفر الجنينة بنبروه، وآية الدسوقي الدسوقي، 30 عاماً، مقيمة بكفر الجنينة بنبروه، حيث لقيتا مصرعهما على الفور، فيما أصيبت أخرى تدعى سمر الصباحي الدسوقي، 22 عاماً، وجميعهن عاملات بمدارس الصفوة.

دهس العاملات

وقال شهود عيان، إن السيدات يعملن عاملات بمدرسة خاصة على الطريق، وأثناء خروجهن ومحاولة عبور الطريق صدمتهن سيارة تريلا تحمل أرقام «ع س أ 8535»، ثم دهستهن سيارة أتوبيس خاص تحمل أرقام «د ع ب 5471».

ونُقل جثماني العاملتين إلى مشرحة مستشفى المنصورة، فيما نُقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.