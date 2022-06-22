25 شخصا يدلون بشهادتهم في قضية «نيرة» طالبة جامعة المنصورة: «ادبحت قدامنا»

استمعت النيابة العامة لـ25 شاهدا في واقعة قتل «نيرة أشرف» طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة، الذين أكدوا رؤيتهم للمتهم وهو يقوم بارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة الشهود المذكورين، منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، الذين أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وكان في مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الدفاع عنها خلال تعديه عليها.

أقوال أصدقاء طالبة المنصورة

ووفقا لبيان النيابة، أكد أصدقاء «نيرة» اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأضافوا أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

شهادة صاحب الشركة المالكة للحافلات

وأكد صاحب الشركة مالكة الحافلة، أنه كان على علم من العاملين بها بتتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مُجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها والمتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.