دار الإفتاء توضح حكم من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عن حكم من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ويقول السائل: اشتريت أضيحة وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وتوزيعها على الفقراء.

وبخصوص حكم من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ردت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.

حكم من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

وأضافت دار الإفتاء في حديثها عن حكم من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، أن ما فعله مقدم السؤال من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرض وأشرفت على الموت، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء عمل مشروع، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحية، بل هو صدقة تصدَّق بها.

وأكدت أن الله سبحانه وتعالى سوف جزيه خيرًا؛ لأن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.

شروط صحة الأضحية

وأضافت: الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34] فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة فأكثر، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.

ويشترط لصحة الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض؛ لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي».