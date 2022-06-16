داعية: يمكن ذبح الأضحية الأقل من عامين بعد دخول عوامل جديدة تزيد الوزن

قال الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل، إن ذبح الأضاحي يعد استجابة لأمر الله للنبي بذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ويمكن ذبح الأغنام والماعز والجاموس، مبينا أنه يجب الاستعانة بالمتخصصين في الثروة الحيوانية لشراء حيوان صالح للذبح وصحته جيدة من أجل أن يكون مناسب وملائم للصحة.

تحديث بخصوص سن ذبح الحيوان

وأضاف «قابيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن في الماضي كان لا يتم ذبح الحيوان إلا بعد مرور سنتين حتى تكون صحته أفضل، ولكن حاليا دخلت عوامل جديدة تعمل على زيادة وزن الحيوان في سن صغيرة قبل مرور سنتين، لذا يمكن ذبح الحيوان دون وجود أي شبهة دينية.

نصيحة لمن يريد ذبح أضحية

وأوضح الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل، أنه ينصح أي شخص ينوي الذبح بالتوجه للمختصين لإفادته من أجل شراء حيوان صحته جيدة وتربى بشكل جيد وتم علفه بشكل أفضل، مبينا أن الأضحية يجري تقسيمها إلى 3 أقسام، وهذا عرف وليس نص ديني، مع ضرورة أن يأكل الشخص من أضحيته وتوزيعها على الفقراء والمساكين والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني التي توفر أعداد الأشخاص المحتاجين لهذه الأضاحي، متابعا: «لو الشخص مش قادر يذبح الأضحية يمكن المشاركة بصكوك للتسهيل على عمل الخير لأن جهات الدولة لا تدخر أي جهد في عمل الخير في الأيام الخيرة المفترجة التي ينتظرها المسلم كل عام».