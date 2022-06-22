22 ثانية تخلع القلوب في جريمة نيرة أشرف: «3 شباب و9 سيدات وقفوا يتفرجوا»

فيديو مدته 22 ثانية وثق جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف، لكن المحزن أن تلك المشاهد كشفت عن وقوف 3 شباب في موقف المتفرج، إذ لم يحرك أحد منهم ساكنا للدفاع عن فتاة لا حول لها ولا قوة أمام المتهم الذي دفعها على الأرض وعاجلها بالطعنات، بينما حاول شابان إبعاد المتهم وعندما اقترب منهما تراجعا في مشهد محزن لينقض المتهم على «نيرة» ويذبحها أمام 9 سيدات أيضًا كن عاجزات عن الحركة أو الدفاع عن الطالبة.

طالبة المنصورة قتلت بدم بارد أمام المارة في الشارع

وتتحفظ «الوطن» على نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه نيرة أشرف طالبة المنصورة في «مشهد مبكي» وهي تحاول الدفاع عن نفسها بصد طعنات المتهم محمد عادل، بيديها وقدميها، لكنها لم تفلح في إبعاد المتهم عنها خاصة في ظل عدم تدخل الشباب للدفاع عنها، وإبعاد المتهم عن الفتاة التي كانت على الأرض تدافع عن نفسها حتى خارت قواها واستسلمت للمتهم الذي قتلها بدم بارد أمام المارة في الشارع.

مشاهد تخلع القلوب لجريمة قتل طالبة المنصورة

مشاهد الاعتداء الوحشي على الطالبة نيرة أشرف، تخلع القلوب، وهزت الرأي العام المصري والعربي أيضًا، إذ صب الجميع غضبه على المتهم وطالبوا بسرعة القصاص منه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الناس وانتهاك حياتهم الخاصة، وبالفعل كانت أجهزة الدولة وعلى رأسها النيابة العامة على قدر كبير من اليقظة والسرعة في التعامل مع الحادث المفزع فقبل مرور 48 ساعة صدر قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات.

الأحد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف

وتبع قرار النائب العام، قرار محكمة استئناف الدقهلية، بتحديد يوم الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أرسل إلى المجني عليها عدة رسائل تهديد وتوعدها بالقتل عندما اختار موعد امتحاناتها في الجامعة لتنفيذ جريمته المفزعة التي شاهدها عدد كبير، وأن النيابة العامة استمعت إلى 25 شاهد عيان على الحادث المؤلم.